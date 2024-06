Dresden - Die Kulturstiftung Sachsen unterstützt in der zweiten Jahreshälfte 173 Projekte mit rund 1,6 Millionen Euro. Die meisten stammten aus den Sparten Darstellende Kunst und Musik (68) sowie Bildende Kunst (26) und Film (23), teilte die Stiftung am Mittwoch in Dresden mit. Aber auch Projekte in den Bereichen Industriekultur (17), Soziokultur (14), spartenübergreifende Vorhaben (13) sowie Literatur (12) kommen in den Genuss einer Förderung. Der Stiftung lagen 424 Anträge vor.

Einen Zuschlag erhielt unter anderem das Projekt „Zusammen fliegen“ des Societaetstheaters Dresden. Zusammen mit Anwohnern, Schulklassen und Gästen soll in diesem Sommer gut einen Monat lang in Dresden eine Vorstellung am Flugtrapez gegeben werden. Die Leipziger Firma schmidtFilm wird bei der Produktion des Streifens „Being Hipp“ über die Jazzmusikerin Jutta Hipp unterstützt.

Die Kamenzer Robert Philipp Buchhandlung erhält in der Sparte Literatur eine Förderung für ihr „ComMang Festival“. Es bietet ein buntes Programm mit Lesungen sowie Workshops und Vorträgen rund um das Thema Comic und Manga. Auch das „Stroga Festival“ für elektronische Musik vom 19. bis 21. Juli auf dem Gelände der Energiefabrik Knappenrode kann sich über eine Förderung freuen. Ferner gibt es Geld für die Ausstellung „Europa zu Gast in Chemnitz“.



Für das erste Halbjahr 2024 hatten bereits 193 Projekte eine Förderzusage von der Kulturstiftung erhalten. Insgesamt werden im Zuge der Projektförderung in diesem Jahr damit mehr als 360 Kunst- und Kulturprojekte mit rund 3,5 Millionen Euro unterstützt.