Kulturrat-Geschäftsführer Olaf Zimmermann hält fest, dass es Quereinsteiger in der Politik nicht leicht haben. (Archivbild)

Berlin - Nach dem Rücktritt von Berlins Kultursenator Joe Chialo plädiert der Deutsche Kulturrat dafür, dass der Regierende Bürgermeister Kai Wegner das Amt zusätzlich übernimmt. Das wäre angesichts der für 2026 geplanten Abgeordnetenhauswahl und der sehr schwierigen Haushaltslage „wahrscheinlich das Beste“, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. Wegner solle gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson die Verhandlungen über die Zukunft der Kultur in Berlin führen.

Chialo (CDU) hatte am Freitag seinen Rücktritt eingereicht und als Grund die Sparzwänge in der Kultur angegeben. Wegner (ebenfalls CDU) nahm den Rücktritt an. Zimmermann sagte, Chialo habe zunächst große Unterstützung aus der Kultur gehabt. „Es zeigt sich aber wieder einmal, dass Politik ein Beruf ist und Quereinsteiger es schwer haben“, meinte der Geschäftsführer des Kulturrats. Es sei Chialo schwergefallen, Mehrheiten zu organisieren. „Die Sparmaßnahmen gaben den Rest.“

Der Senat hatte im Berliner Haushalt in diesem Jahr drei Milliarden Euro gestrichen. Die bundesweit bekannte Kulturlandschaft mit Theatern, Opern und einer bunten freien Szene musste kurzfristig ein Minus von rund 130 Millionen Euro verkraften, knapp zwölf Prozent ihres eigentlich angedachten Budgets.

Zwar steht immer noch rund eine Milliarde für die Branche zur Verfügung, doch waren laute Proteste die Folge. Sie waren am Ende vergeblich. Und 2026/27 sind weitere Einsparungen geplant.