Die Ursache des Brandes in dem Mehrfamilienhaus ist bislang unklar. Verletzt wird niemand, aber eine Familie verliert ihr Zuhause.

Delmenhorst - Aus bislang ungeklärtem Grund hat die Küchenzeile einer sechsköpfigen Familie in Delmenhorst Feuer gefangen und damit einen Küchenbrand ausgelöst. Die 33-jährige Mutter und ihre fünf Kinder konnten bei dem Brand am Montagabend unverletzt gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Auch die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses wurden erfolgreich evakuiert.

Die Wohnung der Familie ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Wohnung darunter vorerst ebenfalls nicht, da diese nach dem Brand vom Gaszugang abgeschnitten wurde. Der Schaden liegt bei 80.000 Euro.