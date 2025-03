Berlin - Die vierte Staffel der beliebten „Ku'damm“-Serie im ZDF soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten für „Ku’damm 77“ laufen seit Mitte Januar in Berlin und Umgebung und sollen Ende April enden. Gefilmt wird unter anderem in Berlin-Charlottenburg.

„Wir sind gut im Plan: Über 50 Drehtage liegen hinter uns, wir drehen noch bis kurz vor Ostern. Danach geht es direkt in die Postproduktion. Ein Großteil steht also schon“, betonte Regisseur Maurice Hübner-Gaida.

Geschichte rund um die Familie Schöllack geht weiter

Vor der Kamera stehen etwa Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen und Maria Ehrich. In „Ku'damm 77“ geht es weiter um die fiktive Familie Schöllack und die Tanzschule „Galant“. Nachdem frühere Folgen in den Jahren 1956, 1959 und 1963 spielten, erfolgt nun ein großer Zeitsprung in das Jahr 1977.

Drehbuchautorin Annette Hess sagte: „1977 war eine Zeit voller Gegensätze und in vielem der heutigen Situation gar nicht so unähnlich: politische Spannungen, gesellschaftliche Umbrüche, Unsicherheit, aber auch ein Lebenshunger, der sich in Disco, Mode und Musik entladen hat.“ Diese Extreme spiegelten sich in der Geschichte wider.