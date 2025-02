Erfurt - Zum Start der Krötenwanderung suchen Tierschützer in Thüringen nach freiwilligen Helfern. Sobald die Temperaturen steigen, beginnt die Wanderung – oft schon Mitte Februar, hieß es in einer Mitteilung der Umweltschutzorganisation Bund. Die Amphibien wanderten in Etappen: Zuerst die Frösche, gefolgt von Kröten und Molchen.

Damit möglichst viele Tiere sicher ihre Laichgewässer erreichen, würden an besonders gefährlichen Straßenabschnitten Amphibienschutzzäune errichtet. Die Tiere fallen dort in eingegrabene Eimer und werden von Helfern sicher auf die andere Straßenseite getragen. Der Bund betreut unter anderem Zäune bei Possendorf am Tobritzteich sowie an den Schmalkalder Teichen. Für die Kontrolle der Zäune werden Helfer gesucht.