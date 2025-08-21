Einmal pro Jahr kürt die Zeitschrift „Tanz“ ihre Favoriten der Saison. Dieses Mal heißt es: „München leuchtet“ und „Berlin schillert“.

Das Staatsballett Berlin steht bei Kritikern der Fachzeitschrift hoch im Kurs. (Symbolbild)

Berlin - Die Fachzeitschrift „Tanz“ hat das Bayerische Staatsballett und das Staatsballett Berlin zu „Glanzlichtern des Jahres 2025“ gekürt. Das geht aus einer Umfrage unter 36 Kritikerinnen und Kritikern hervor, die jetzt im „Tanz“-Jahrbuch erscheint.

„München leuchtet“ mit einem großartigen Ensemble, „Berlin schillert“ mit einer rundum überzeugenden Saison, wie es dort zur Begründung heißt. Zum „Choreographen des Jahres“ wählten die Kritiker den Spanier Marcos Morau - bereits zum zweiten Mal nach 2023. Der „Allrounder“ überzeuge sowohl mit seiner eigenen Truppe als auch als Gastchoreograph.

TV-Sender Arte und Choreographin Hoffmann werden gewürdigt

Der deutsch-französische Kultur-TV-Sender Arte erhält Lob für sein vielfältiges Online-Angebot. „Das Portal ist ein Schaufenster für alle Spielarten des Tanzes – von Hip-Hop bis Ballett, von zeitgenössischer Stilistik bis Ballroom“.

Für ihr Lebenswerk wird die deutsche Choreographin, Tänzerin und Regisseurin Reinhild Hoffmann (81) gewürdigt, die als eine der Pionierinnen des Tanztheaters gilt. Sie habe das Theater der Gegenwart geprägt, heißt es.

Die Zeitschrift veröffentlicht ihre Wertungen jährlich. Dieses Mal ließen Kritikerinnen und Kritiker die Saison 2024/2025 Revue passieren. Im vergangenen Jahr waren das Staatsballett Berlin und das Stuttgarter Ballett jeweils als „Kompanie des Jahres“ ausgezeichnet worden.