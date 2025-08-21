Jan Riedel (CDU) ist im Bildungsressort auf Eva Feußner (CDU) gefolgt. Nun wurde er im Landtag von Sachsen-Anhalt vereidigt.

Magdeburg - Jan Riedel (CDU) ist im Landtag von Sachsen-Anhalt als Bildungsminister vereidigt worden. Seinen Schwur auf die Verfassung schloss Riedel mit den Worten „So wahr mir Gott helfe.“ Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) gratulierte Riedel im Namen des Parlaments und wünschte ihm alles Gute, Glück und Gesundheit.

Riedel ist der Nachfolger von Eva Feußner (CDU), die Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) Ende Juni als Ministerin entlassen hatte. Hintergrund war ein wochenlanger Konflikt zwischen Feußner und Teilen der CDU-Landtagsfraktion wegen mehrerer Vorhaben. Abgeordnete warfen ihr wiederholt Alleingänge vor. Riedel war zuvor Schulleiter des Lyonel-Feininger-Gymnasiums Halle.