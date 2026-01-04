Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben ihre Erfolgsserie mit dem neuen Trainer Lazar Spasic fortgesetzt. Beim 76:73 (36:36) gegen Alba Berlin gelang in der Basketball-Bundesliga bereits der vierte Sieg nacheinander seit dem Trainerwechsel im Dezember. Die Entscheidung fiel durch einen Oldenburger Drei-Punkt-Wurf eine Sekunde vor Spielende.

6.200 Zuschauer sahen ein kurioses Spiel. Die Berliner erwischten den perfekten Start und legten gleich mit einem 10:0-Lauf los. Die Oldenburger kamen erst nach knapp vier Minuten zu den ersten Punkten. Und wenn sie trafen, dann meist nur aus der Distanz.

Albas Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt

Doch Mitte des zweiten Viertels baute die Intensität bei Alba langsam ab. Vor allem in der Offensive ließ Alba nun einiges liegen, während sich gleichzeitig Oldenburg steigerte. Die Gastgeber fanden Lösungen, weil die Gäste nicht mehr so aufmerksam verteidigten. Kurz vor der Pause legte Oldenburg einen 14:2-Lauf zum Ausgleich hin.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Alba völlig von der Rolle. Fehlwürfe und Ballverluste reihten sich aneinander. Nach dem dritten Viertel lagen die Baskets mit 14 Punkten vorn (64:50). Aber Alba kämpfte und holte sich mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel die Führung zurück (66:64). Die hielt bis zum letzten Drei-Punkt-Wurf der Oldenburger.