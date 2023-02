Kriegsbombe in Lüneburg entschärft: 800 Menschen betroffen

Einsatzkräfte des Ordnungsamtes der Stadt stellen an einer Straße Absperrungen auf.

Lüneburg - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben am Montagnachmittag rund 800 Menschen im Lüneburger Stadtteil Wilschenbruch ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Der 75 Kilogramm schwere Blindgänger sei am frühen Montagabend von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft worden, teilte die Polizei mit. Die US-Fliegerbombe war vormittags bei Bauarbeiten gefunden worden. Dabei sei der Blindgänger bewegt worden, hieß es. Die Bombe musste deshalb noch am Montag entschärft werden.

Die Evakuierungszone mit einem Radius von 500 Metern umfasste auch die Hauptbahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Fernzüge wurden umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Im Nahverkehr wurde die Strecke von Lüneburg nach Bienenbüttel gesperrt.