Kriegsbombe in Bremen erfolgreich entschärft

Ein Sprengmeister hat eine Bombe in Bremen erfolgreich entschärft.

Bremen - Ein Sprengmeister hat eine Bombe in Bremen erfolgreich entschärft. „Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die Sperrungen sind aufgehoben“, teilte die Polizei mit. Rund 10.000 Menschen waren von der Entschärfung betroffen. An sieben Schulen fiel der Unterricht aus, drei Pflegeeinrichtungen mussten evakuiert werden und mehrere Kitas blieben dicht. Auch im Bus- und Bahnverkehr gab es Einschränkungen und Ausfälle.

Die Menschen können nun in das Gebiet zurückkehren, wie die Polizei weiter mitteilte. Darunter sind laut Gesundheitsressort auch 249 Bewohnerinnen und Bewohner von drei Pflegeeinrichtungen. Palliative Patienten kamen während der Entschärfung in anderen Häusern der Träger unter, alle anderen fanden Unterschlupf bei Angehörigen oder in Turnhallen von Schulen.