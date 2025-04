Berlin/Dresden - Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist die Berufung von Katharina Reiche zur Ministerin für Wirtschaft und Energie im neuen Bundeskabinett ein „Glücksfall“ für die östlichen Bundesländer. „Sie kennt die besonderen Herausforderungen des Ostens und war in vergangenen Jahren immer wieder Fürsprecherin für die speziellen Belange, beispielsweise in ihrer Aufgabe als Vorsitzende des Deutschen Wasserstoffrats“, sagte er zur Bekanntgabe der Personalie in Berlin. Die Brandenburgerin und frühere CDU-Abgeordnete Reiche habe sehr viel berufliche Erfahrung, kenne die Abläufe im Parlament und der Regierung. „Was sie als Energie- und Wirtschaftsministerin aber ganz besonders auszeichnet - sie hat erfolgreich in der Wirtschaft gearbeitet, und zwar in der Energiewirtschaft.“