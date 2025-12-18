Thiendorf - An Weihnachten bringt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Gans für seine Familie auf den Tisch - selbst zubereitet. Ein Wettkochen mit der Schwiegermutter um den besten Braten wie sonst gibt es in diesem Jahr allerdings nicht. „An meiner Gans kommt in diesem Jahr niemand vorbei“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das Weihnachtsfest verbringt der Regierungschef mit seiner Familie, auch seine Eltern sind da. „Und weil meine Mutter ein wunderbarer Mensch ist, kümmert sie sich um alles andere wie das Blaukraut und die Klöße.“

Kretschmer schwört auf Gänse aus Sachsen

Seine Gans holt Kretschmer traditionell im Hofgut Kaltenbach in Thiendorf (Landkreis Bautzen) und will sie am 2. Weihnachtsfeiertag auftischen. Er habe das Glück, dass das Tier nicht von der Geflügelpest betroffen war. Die Geflügelzüchter in Sachsen hätten in diesem Jahr große Sorgen. „Und meine Gedanken sind bei den Landwirten, die viele ihrer Tiere notschlachten mussten.“ Kretschmer schwört schon seit langem auf Gänse aus der Region. „Regional kaufen ist immer das Beste, weil man weiß, wie die Menschen da sind“. Er sei deshalb schon oft in Thiendorf gewesen.

Auch eine schlesische Spezialität steht auf der Speisekarte

Kretschmer gab auch Einblick in andere kulinarische Traditionen der Familie. Da er aus Görlitz stamme, habe es am Heiligabend früher immer Bratwurst und Sauerkraut gegeben - eine schlesische Spezialität. Da die Sachsen das nicht ganz so mögen, habe er sich auf Wiener Würstchen und Kartoffelsalat umstellen müssen. „Doch die typische schlesische Bratwurst mit einem Spritzer Zitrone und mit schlesischen rohen Klößen ist immer noch etwas, was wir zu Weihnachten immer noch machen, aber nicht am Heiligabend.“

Kein Stress beim diesjährigen Geschenke-Einkauf

Und noch etwas gehört für den Politiker zu den festen Traditionen zum Weihnachtsfest: Herrnhuter Sterne aus der Oberlausitz. „Herrnhuter Sterne liebe ich, die habe ich mittlerweile auch in die Staatskanzlei gebracht.“ Wenig Stress im Hause Kretschmer gab es in diesem Jahr mit dem Einkauf der Geschenke. Die würden in der Regel von der Familie gemeinsam besorgt, verriet der Regierungschef. „Das war in diesem Jahr überhaupt nicht anstrengend, sondern es hat sich gut ergeben, wer was bekommen soll. Das ist ja nicht in jedem Jahr so.“