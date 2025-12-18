Zwei Manager einer Tech-Firma werden auf einem Coldplay-Konzert bei einer mutmaßlichen Affäre von einer Saal-Kamera ertappt. Die Frau leidet noch nach Monaten unter den Folgen, wie sie sagt.

Bei einem Coldplay-Auftritt waren zwei Manager einer Tech-Firma bei einer mutmaßlichen Affäre von einer Saal-Kamera ertappt worden. (Archivfoto)

New York - Es war ein viraler Kuss bei einem Coldplay-Konzert im Sommer, der bis heute nachwirkt. In einem ersten Interview spricht die Frau, die damals von einer sogenannten Kiss-Cam auf der Tribüne mit ihrem Boss bei einem Kuss erwischt wurde von Hass und Todesdrohungen seit damals. Viele Tage lang habe sie nach dem Vorfall ihr Zimmer nicht verlassen.

In Online-Kommentaren sei sie als Schlampe oder Ehebrecherin beschimpft worden, die es nur auf das Geld ihres Bosses abgesehen habe, sagte Kristin Cabot der „New York Times“. Auch ihr Aussehen sei genau analysiert worden, schilderte die Mutter zweier Teenager. Sogar bestimmte Körperteile seien bewertet und für nicht hübsch genug befunden worden.

Manche Todesdrohungen sehr detailliert

Die meisten Todesdrohungen könne sie ignorieren, schwer sei es nur, wenn klar zu erkennen sei, dass der Autor des Schreibens verrate, dass er ihre Gewohnheiten kenne. „Ich weiß, dass du bei Market Basket einkaufst, und ich werde dich finden“, habe jemand geschrieben.

Nach ihren Worten war der auf Tiktok Millionen Mal geklickte Kuss der erste und letzte zwischen ihr und ihrem damaligen Boss Andy Byron. Vorausgegangen seien einige Tequilas Cocktails. Sie habe damals von ihrem Mann getrennt gelebt, als sie bei dem Coldplay-Auftritt in der Nähe von Boston am 16. Juli von der Saal-Kamera - der sogenannten Kiss-Cam - in einer innigen Umarmung mit ihrem damaligen Chef gefilmt wurde.

In dem viral gegangenen Video ist der Moment zu sehen, in dem das Paar sich selbst auf der Leinwand im Saal erkennt. Die Frau schlägt die Hände vors Gesicht und wendet sich ab, der Mann geht in die Hocke und versteckt sich. Beide Manager gaben danach ihre Jobs auf.