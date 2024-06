Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) eine Regierungserklärung zur Bilanz seines Kabinetts in der zu Ende gehenden Legislaturperiode abgeben. Daran schließt sich eine Debatte im Parlament an.

Bei den letzten Sitzungen vor der Sommerpause steht dem Landtag am Mittwoch und Donnerstag ein Mammutprogramm bevor. Am Mittwoch wird mit einer Sitzungsdauer von 17 Stunden gerechnet - bis in die Morgenstunden des nächsten Tages. Am Donnerstag soll nach zehn Stunden Schluss sein.

Sollten dann noch nicht alle Tagesordnungspunkte beendet sein, müssen die Parlamentarier am Freitag nachsitzen. Hintergrund sind 24 Gesetzentwürfe, über die der Landtag noch zu befinden hat.