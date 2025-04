Ein Mitarbeiter in der Notaufnahme im Krankenhaus erspäht im Rucksack eines Patienten einen potenziell gefährlichen Gegenstand - die Polizei rückt an.

Mann mit Waffe in Notaufnahme

Alarm in Klinik

In Jena ist ein Mann mit einer Waffe im Rucksack zur Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gekommen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Illustration)

Jena - Schreck in der Notaufnahme: Weil ein Mann mit einer Waffe im Rucksack zur Behandlung kam, ist die Polizei zu einem Einsatz in einem Krankenhaus in Jena ausgerückt. Ein Klinikmitarbeiter hatte zuvor eine Art Pistole im Rucksack des 47-Jährigen entdeckt. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, teilte die Landesinspektion Jena mit.

Die Beamten fanden bei dem Mann am Mittwoch demnach tatsächlich eine geladene Gasdruckwaffe. Da er aber nicht die nötige Erlaubnis hat, diese mit sich zu führen, nahmen die Polizisten ihm die Waffe ab. Nun wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann ermittelt.