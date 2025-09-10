Ein 59-Jähriger hatte via Facebook Gewalt angedroht, sollte der Ministerpräsident zu einer Oldtimer-Rallye kommen. Kurze Zeit später steht der Mann vor Gericht.

Meißen - Wegen versuchter Nötigung und Bedrohung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist ein 59-Jähriger zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann wurde vom Amtsgericht Meißen zu 75 Tagessätzen je 30 Euro verurteilt - er muss also 2.250 Euro Strafe zahlen. Der Beschuldigte habe sich geständig zeigt, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte für den Fall ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

Der Mann hatte am 21. August in einem Facebook-Beitrag angedroht, Kretschmer mit Schlägen und einer Waffe zu verletzen, sollte dieser am darauffolgenden Wochenende zu einer Oldtimer-Rallye nach Riesa kommen. Ermittler des Staatsschutzes machten den 59-Jährigen als Verfasser des Posts ausfindig und durchsuchten am darauffolgenden Tag seine Wohnung in Radeburg. Sie konnten ihn dort zwar nicht antreffen, griffen ihn jedoch später auf einem Zeltplatz auf.

Er sei mit mehr als 1,5 Promille alkoholisiert gewesen und habe eingeräumt, die Zeilen geschrieben zu haben, hieß es. Von einer ernsthaften Bedrohungslage ging die Polizei nicht aus.