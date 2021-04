Kremlkritiker Nawalny beendet Hungerstreik nach drei Wochen

Moskau - Nach einer medizinischen Behandlung beendet der inhaftierte russische Oppositionsführer Alexej Nawalny seinen mehr als dreiwöchigen Hungerstreik. Nawalny erklärte am Freitag in einer Stellungnahme bei Instagram, die Ärzte hätten ihn gewarnt, er gefährde sein Leben, wenn er weiterhin keine Nahrung zu sich nehme.

Nawalny teilte mit, er werde wegen eines Taubheitsgefühls in Armen und Beinen weiterhin eine Untersuchung durch seinen eigenen Arzt fordern. Die Ablehnung dieses Wunsches war der Hauptgrund, warum Nawalny 24 Tage zuvor in den Hungerstreik getreten war. Zumindest sei er jetzt zweimal von unabhängigen Ärzten behandelt worden, die nicht für die Justizbehörden arbeiteten.

Eine Nachricht an seine Unterstützer

Der Politiker dankte den „guten Menschen“ in Russland und der ganzen Welt für ihre Unterstützung. „Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht“, erklärte er. Am Mittwoch gingen in vielen russischen Städten Tausende Menschen für Nawalny auf die Straße. Zu den Protesten hatte sein Team aufgerufen, weil sich der Gesundheitszustand des Oppositionellen nach Angaben seiner Ärzte dramatisch verschlechtert hatte. Nawalnys Ärztin Anastasia Wassiljewa twitterte am Dienstag, Nawalnys Gesundheit und Leben seien eindeutig in Gefahr. Weitere seiner Ärzte betätigten das.

Die russischen Justizbehörden erklärten, der 44-Jährige habe jede Hilfe erhalten, die er benötige. Der Politiker gab an, er sei praktisch nicht behandelt worden, als er am 31. März in den Hungerstreik trat. Nawalny sagte, er werde am Freitag damit beginnen, aus dem Hungerstreik herauszukommen. Der ganze Prozess werde aber 24 Tage dauern.

Größte Proteste seit Jahren

Der Kremlkritiker war im Februar wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen einer Verurteilung von 2014 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, ein Urteil, das der Europäische Menschenrechtsgerichtshof als willkürlich und offensichtlich unangemessen bewertete.

Kurz zuvor war Nawalny im Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland verhaftet worden, wo er nach einem Giftattentat fünf Monate lang behandelt worden war. Für den Anschlag macht er den Kreml verantwortlich, der das zurückweist. Die Verhaftung löste die größten Protesten in Russland seit Jahren aus. (ap)