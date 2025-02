Cottbus - Der FC Energie Cottbus führt dank eines 1:0 (0:0)-Heimsieges gegen den SC Verl weiter die Tabelle der 3. Liga an. Zudem machte der Aufsteiger aus der Lausitz mit nunmehr 48 Punkten bereits Mitte Februar sein wichtigstes Saisonziel klar: den Klassenverbleib. Der FCE ist seit mittlerweile elf Spielen ungeschlagen. Gegen Verl erzielte Maximilian Krauß in der 59. Minute das Tor des Tages vor 10.439 Zuschauern.

Gegen die ballsicheren Gäste aus Ostwestfalen hatte Lucas Copado die beiden besten Möglichkeiten für die Gastgeber in Halbzeit eins. In der 15. Minute scheiterte der Energie-Stürmer per Hacke an Verls Torhüter Philipp Schulze. Nach 30 Minuten traf Copado die Latte. Kurz vor der Pause rettete Energie-Torhüter Elias Bethke gegen den völlig freistehenden Dominik Steczyk (41.). Bethke war vor dem Spiel als „Energie-Fußballer des Jahres 2024“ geehrt worden.

Auch in der zweiten Halbzeit machten es die ballsicheren Gäste dem FCE schwer, in das gewohnte Pressing zu kommen. Oft lief Cottbus in der eigenen Hälfte dem Ball hinterher. Energie konnte sich aber wieder auf seine Wechselspieler verlassen. Maximilian Krauß kam zur Pause von der Bank und erzielte nach 59 Minuten sein achtes Saisontor. Kurz danach hätten Lucas Copado und Timmy Thiele bei ihrer Doppelchance auf 2:0 (62.) erhöhen können.