Das Krämerbrückenfest in Erfurt hat Tradition. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum.

Am Abend beginnt das traditionelle Krämerbrückenfest in Erfurt. In diesem Jahr steht ein Jubiläum im Zentrum des großen Altstadtfests: das 700-jährige Bestehen der steinernen Krämerbrücke.

Auch im Jubiläumsjahr beginnt das Krämerbrückenfest in Erfurt traditionell am Abend mit einem Schelmen-Stück über Till Eulenspiegel. In diesem Jahr werde das Eröffnungsspiel des Erfurter Jugendtheaters „Die Schotte“ einen symbolischen Gang durch sieben Jahrhunderte Stadtgeschichte abbilden, kündigte die Stadtverwaltung an. In Erfurt soll die Figur des mittelalterlichen Schelms Eulenspiegel Erzählungen nach etwa einem Esel das Lesen beigebracht haben.

Steinernes Wahrzeichen seit 700 Jahren

Das Thema greift das besondere Jubiläum in diesem Jahr auf: Die steinerne Architektur des für das große Altstadtfest namensgebenden Bauwerks steht nämlich seit 700 Jahren. Die etwa 120 Meter lange Brücke überspannt den Fluss Gera und gilt laut Stadt als längste, durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas.

Zum 48. Krämerbrückenfest erwartet Besucher viel Live-Musik auf verschiedenen Bühnen in der Stadt, Gauklerei und mehr. Mehr als 150 Programmpunkte, mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler und rund 50 Musikrichtungen sind über die drei Fest-Tage zu erleben. Am Sonntag öffnen auch die Geschäfte in der Stadt. Im vergangenen Jahr besuchten rund 120.000 Menschen das Krämerbrückenfest.