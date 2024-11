Bei Touristen ist der Hexentanzplatz schon ein Hotspot, jetzt wird er es auch digital. In den kommenden Monaten soll die WLAN-Struktur rund um Hexendorf, Tierpark und Bergtheater ausgebaut werden.

Thale - Kostenloses WLAN im Harz wird weiter ausgebaut. Am Hexentanzplatz in Thale (Landkreis Harz) sollen insgesamt 49 Hotspots aufgebaut werden, damit Touristen kostenlos ins Internet gehen können, teilte das Infrastrukturministerium mit. Dafür stelle das Land 36.000 Euro zur Verfügung. Die Förderung leiste einen wichtigen Beitrag für die weitere touristische Entwicklung in der Harzregion.

Die Umsetzung soll in den kommenden Monaten erfolgen. Über den Verein Freifunk Harz werden an mehr als 1.600 Stellen im Harz Geräte betrieben, an denen Touristen kostenlos WLAN nutzen können.