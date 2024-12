Bad Gottleuba-Berggießhübel - An der tschechischen Grenze bei Bad Gottleuba-Berggießhübel ist bei einer Verkehrskontrolle ein Tierschmuggel aufgeflogen. Laut Angaben der Polizei sei in der Nacht am Grenzübergang des Ortsteils Breitenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein 64 Jahre alter Mann kontrolliert worden. In seinem Kofferraum fanden die Beamten acht Hundewelpen, für die der Mann keine europäischen Tierausweise vorlegen konnte. Auch hätten die verängstigte Tiere keinen Zugang zu Wasser gehabt, hieß es weiter.

Die Hundewelpen wurden aufgrund der Situation von einer Tierärztin des örtlichen Veterinäramtes in ein Tierheim gebracht. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro erhoben.