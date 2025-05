München - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat anlässlich der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes an der Allianz Arena eine persönliche Anekdote mit dem verstorbenen Fußball-„Kaiser“ verraten.

„Ich war 17. Und wir haben damals mit Anderlecht gegen Bayern in der Champions League gespielt“, erinnerte der heute 39 Jahre alte Kompany, der mit dem deutschen Rekordchampion in seiner Premierensaison kurz vor dem Gewinn seines ersten Meistertitels steht, an die Anfänge seiner Profi-Karriere.

„Es gibt ja - wie Sie wissen - manchmal Gerüchte bei Bayern München“, scherzte Kompany vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig. „Und damals gab es das Gerücht, dass Franz Beckenbauer sehr interessiert gewesen war an meinem Profil. Es war also die Möglichkeit da, dass ich zu Bayern München komme als Spieler“, berichtete Kompany.

„Ich weiß noch ganz genau: Das Erste, was ich im Kopf hatte, war nicht nur, dass ich zu Bayern München gehe, sondern dass ich bei Franz Beckenbauer unterschreiben möchte.“ Das Angebot sei aber nie gekommen, erzählte Kompany: „Aber in meinem Kopf war er sehr wichtig, dass mir Franz Beckenbauer hätte helfen können mit meiner Karriere.“ Eine erfolgreiche Spieler-Karriere legte Kompany dann aber auch ohne Beckenbauers Hilfe hin.

Dass die Allianz Arena künftig den Franz-Beckenbauer-Platz 5 als neue Adresse hat, gefällt Kompany: „Ich war in meiner ganzen Karriere Abwehrspieler - und Franz Beckenbauer bedeutet für mich damit noch etwas extra.“

Der vor einem Jahr verstorbene Beckenbauer sei „eine absolute Legende“ und darum die neue Stadion-Adresse eine gute Entscheidung. „Auch die nächste Generation wird noch wissen, wer er war. Tradition ist wichtig“, sagte Kompany.