Die Bundesliga hat einige Attraktionen wie Wirtz, Ekitiké oder Woltemade verloren. Das schaffe Raum für andere Akteure, findet Bayern-Coach Kompany - und nennt ein Paradebeispiel beim nächsten Gegner.

München - Für Bayern-Trainer Vincent Kompany ist Frankfurts Jungstar Can Uzun das beste Beispiel für neue Fußballstars, die sich in der Bundesliga entwickeln und Lücken füllen. „Wir haben viele Topspieler verloren in der Bundesliga. Aber das gibt auch Raum für eine neue Generation Topspieler“, sagte Kompany vor dem Topspiel zwischen Uzuns Eintracht und dem mit fünf Siegen gestarteten FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Im Sommer waren einige Stars wie Leverkusens Florian Wirtz, der Frankfurter Torjäger Hugo Ekitiké, die Münchner Thomas Müller und Leroy Sané oder auch der Stuttgarter Nick Woltemade oder der Leipziger Xavi Simons ins Ausland gewechselt. Der 19-jährige Uzun zählt zu den Akteuren, die sich in den ersten Saisonwochen mit Topleistungen in den Vordergrund spielen konnten.

Fünf-Tore-Uzun kontra Zehn-Tore-Kane

In der Frankfurter Arena kommt es nun sogar zum Vergleich der beiden aktuellen erfolgreichsten Liga-Torschützen Harry Kane (10 Tore) und Uzun (5), der bislang an allen fünf Spieltagen für die Eintracht erfolgreich war.

Kompany beeindruckt dabei die Vielseitigkeit des türkischen Nationalspielers, der „nicht nur den letzten Pass spielen“ können, sondern auch aus verschiedenen Positionen treffe, mal aus der Distanz, mal direkt im Strafraum.

Vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch der Bayern-Profis an diesem Sonntag will Kompany vier Tage nach dem 5:1 beim FC Pafos in Europas Königsklasse unbedingt den zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel der Saison einfahren.

Kompany und die 0:0-Wette

Der Bayern-Trainer bezeichnete die Frankfurter, die unter der Woche in der Champions League mit dem 1:5 bei Atlético Madrid einen heftigen Tiefschlag verkraften mussten, „als eine „offensiv sehr starke und gefährliche Mannschaft“.

Es treffen die beiden aktuell offensiv stärksten Bundesliga-Teams aufeinander. Frankfurt hat 17 Tore erzielt, der FC Bayern sogar 22. „Ich weiß nicht, wer auf ein 0:0-Ergebnis wetten will“, scherzte Kompany.