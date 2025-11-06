Auch in seiner Kunst kann Otto Waalkes nicht auf Humor verzichten: Im Dresdner Taschenbergpalais zeigt der Ostfriese ab Mitte November seine Bilder. (Archivbild)

Dresden - In Dresden sind ab Mitte November Gemälde der ostfriesischen Humor-Ikone Otto Waalkes zu sehen. Wie die Luxushotel-Kette Kempinski mitteilt, werden rund 150 Werke des 77-jährigen Comedians in der hoteleigenen Kapelle des Taschenbergpalais Kempinski in der Dresdner Altstadt ausgestellt. Waalkes, der vor allem für seine Arbeit als Komödiant, Musiker und Schauspieler bekannt ist, hat in den 1970er-Jahren Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg studiert. Zu seinen bekanntesten Motiven gehört die Figur der Ottifanten. Diese finden sich auch in zahlreichen seiner Bilder wieder, die mitunter bekannte Kunstwerke anderer berühmter Malerinnen und Maler parodieren.

Die Ausstellung der Walentowski Galerien, die ihren Dresdner Standort im Hotel Taschenbergpalais haben, öffnet am 16. November. Bis zum dritten Januar werden die Bilder in Dresden zu sehen sein.