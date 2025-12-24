Seit 2013 müssen Städte und Gemeinden ihr Geld und ihre Werte anders zählen. Jetzt holen sie Rückstände auf. Wie das neue System funktioniert.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Kommunen haben bei der Erstellung fälliger Jahresabschlüsse in diesem Jahr Rückstände aufgeholt. Ende September lagen 1.918 Jahresabschlüsse bis 2021 vor, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Dies sind rund 86 Prozent der erforderlichen 2.229 Jahresabschlüsse. Ein Jahr zuvor hatten zu diesem Zeitpunkt 1.724 Jahresabschlüsse vorgelegen.

Seit dem Jahr 2013 müssen die Kommunen in Sachsen-Anhalt ihre Haushalte nach einem anderen System aufstellen. Für die sogenannte doppische Haushaltsführung muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, die jährlich fortgeschrieben wird. In diesem Rahmen sind Jahresabschlüsse vorzulegen. Mit der Bilanz sollen Einnahmen, Ausgaben und Vermögen dokumentiert werden. Einige Kommunen im Land waren bei der Erstellung der Jahresabschlüsse erheblich in Rückstand geraten.