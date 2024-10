Es ist ein selten zu sehendes Schauspiel: Ein Komet zieht derzeit über den westlichen Abendhimmel. Wer ihn sehen will, braucht vor allem klare Sicht. Aber spielt das Wetter mit?

Komet mit Schweif am Abendhimmel - nur wenig Wolken erwartet

Besucher aus dem All

Vor allem abends dürfte der Komet Tsuchinshan-Atlas in Niedersachsen und Bremen zu sehen sein - dann erwartet der Deutsche Wetterdienst nur wenige Wolken. Nachts soll die Bewölkung zunehmen.

Hannover - Ein Blick in den Himmel dürfte sich derzeit lohnen: Vor allem abends sind in den nächsten Tagen nur wenige Wolken zu erwarten - dann lässt sich das seltene Schauspiel eines mit langem Schweif vorbeiziehenden Kometen bewundern. Nachts sei in Niedersachsen und Bremen dagegen mit mehr Wolken zu rechnen, eine geschlossene Wolkendecke werde es aber zunächst wohl nicht geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes.

In der Nacht zum Donnerstag rechnet die Expertin mit hohen Wolkenfeldern, es soll aber voraussichtlich immer wieder Lücken geben. Zum Donnerstagmorgen ziehen von Westen her Wolken auf, die Nacht zum Freitag dürfte etwas bewölkt sein und es wird Regen erwartet.

Am Westhorizont ist derzeit der Komet Tsuchinshan-Atlas zu sehen - wenn das Wetter mitspielt. Im Laufe der Woche wird der Komet aber immer lichtschwächer, da er sich von Sonne und Erde entfernt. Zudem stört das Licht des zunehmenden Mondes. Am Donnerstag (17. 10) ist Vollmond - der größte und hellste des Jahres.

Tsuchinshan-Atlas, auch bekannt als C/2023 A3, bewegt sich seit langer Zeit auf die Sonne zu. Astronomen entdeckten ihn im Januar 2023. Am 12. Oktober kam er der Erde bis auf etwa 70 Millionen Kilometer nahe - das entspricht knapp der halben Entfernung der Erde zur Sonne. Der Kern von Tsuchinshan-Atlas ist eine Art schmutziger, einige Kilometer messender Eisklumpen. Der Komet stammt aus der Oortschen Wolke, einer Ansammlung von Objekten am Rand des Sonnensystems.