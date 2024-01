Kollision in Prenzlauer Berg: Mann in Auto eingeklemmt

Berlin - Bei einem Unfall im Prenzlauer Berg in Berlin ist in der Nacht zu Montag ein 19-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt worden. Auf der Kreuzung Raumerstraße und Senefelderstraße kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Durch den Aufprall sei der 19-Jährige in seinem Auto eingeklemmt worden. Er wurde von der Feuerwehr befreit. Er sei leicht verletzt worden und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der 33-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei nicht machen.