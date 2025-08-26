Polizisten rücken am frühen Morgen an verschiedenen Orten in Berlin an. Es geht um illegale Drogen. Ein Verdächtiger soll festgenommen werden.

Berlin - Bei Durchsuchungen wegen Drogenhandels ist in Berlin wie erhofft ein 50-Jähriger festgenommen worden. Der Mann soll mit Kokain und Marihuana gehandelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Rund 70 Polizistinnen und Polizisten hatten am Montag sechs Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Dabei wurde der 50-Jährige, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Die Wohnungen und Geschäftsräume in Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Charlottenburg, Charlottenburg-Nord sowie in Kleinmachnow und Schönefeld wurden gesichert, um die Vermögenswerte zu sichern.

Auswertung von Encrochat-Daten

Der Mann geriet durch die Auswertung von Daten des Messengerdienstes Encrochat in den Fokus. Der Handel mit Drogen im Kilogrammbereich soll sich bereits im März und Juli 2020 ereignet haben. Laut Staatsanwaltschaft geht es um 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Konsumcannabisgesetz.

Die Verschlüsselungssoftware Encrochat wurde von Kriminellen zur Abwicklung illegaler Geschäfte genutzt. Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich gelang es jedoch im Frühjahr 2020, Millionen geheimer Daten abzuschöpfen. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa. Polizei und Justiz haben noch immer mit der Auswertung zu tun.