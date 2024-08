Köln - Dynamo Dresden ist mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln in die neue Spielzeit der 3. Fußball-Liga gestartet. Nach einer weitgehend ereignisarmen ersten Halbzeit startete die SGD perfekt in den zweiten Durchgang. Christoph Daferner (47.) brachte die Sachsen per Elfmeter in Führung, Joker Stefan Kutschke (78.) besorgte das 2:0. Der Anschlusstreffer von Serhat Semih Güler (82.) fiel aus Sicht der Gastgeber zu spät. Die Partie im Sportpark Höhenberg verfolgten 6.155 Zuschauer, davon kamen etwa 1.600 aus der sächsischen Landeshauptstadt.

Bei seinem Pflichtspieldebüt setzte Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf fünf Neuzugänge und Oliver Batista Meier, der zuletzt mehrfach verliehen worden war. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen über weite Strecken der ersten Halbzeit, ohne dabei wirklich Torgefahr auszustrahlen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber ihrerseits gleich zweimal die Chance zur Führung. Albion Vrenezi (45.) scheiterte an SGD-Schlussmann Tim Schreiber. Die anschließende Ecke und den daraus resultierenden Kopfball von Christoph Greger klärte Tony Menzel auf der Linie.

Direkt nach dem Seitenwechsel wurde Niklas Hauptmann im Strafraum der Kölner gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Daferner. Im Nachgang verpassten es die Schwarz-Gelben, die Führung auszubauen. So scheiterte unter anderem Batista Meier (65.) aussichtsreich positioniert. Joker Kutschke machte es besser und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer der Kölner durch Güler sorgte noch einmal für Unruhe, kam aus Sicht der Viktoria aber zu spät.