weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Knall in Weimar: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Eil:
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt

Kriminalität Knall in Weimar: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Ein lauter Knall reißt Anwohner am frühen Morgen aus dem Schlaf. Unbekannte sprengen einen Zigarettenautomaten und flüchten.

Von dpa 29.12.2025, 11:10
Die Kriminalpolizei geht Hinweisen nach. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei geht Hinweisen nach. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Weimar - Unbekannte haben im Süden von Weimar einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei Jena mitteilte. Anwohner wurden am frühen Sonntagmorgen von dem Knall der Explosion geweckt, wie es hieß. Als die Polizei eintraf, waren die Täter demnach schon weg. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort und geht einigen Hinweisen nach.