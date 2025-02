Berlin - Bei ihrem Abschiedsrennen liegen die Lokalmatadoren Roger Kluge/Theo Reinhardt nach dem ersten Abend auf Rang zwei des Sixday Weekend in Berlin. Das Duo startete vor 6500 Zuschauern im Velodrom fulminant in den Wettbewerb. Allerdings übernahmen Elia Viviani und Michele Scartezzi mit ihrem Sieg in der abschließenden großen Jagd die Führung in der Gesamtwertung des Bahnrad-Events.

Die Italiener liegen mit 82 Punkten vor den Kluge/Reinhardt (77). Auf Platz drei folgen rundengleich die Niederländer Yoeri Havik/Philip Heijnen (68). Das 112. Berliner Sechstagerennen ist auch in diesem Jahr aus wirtschaftlichen Gründen auf zwei Tage verkürzt.

Im Sprint der Frauen führt eine Brandenburgerin

Für die zweimaligen Welt- und dreifachen Europameister aus Deutschland ist es das letzte gemeinsame Rennen. Reinhardt beendet am Samstag seine langjährige Karriere. „Noch konnte ich den Gedanken an den Abschied etwas wegschieben. Bis jetzt bin ich voll im Rennmodus“, sagte Reinhardt, der in den Trainerstab bei German Cycling wechseln wird.

Im Sprint-Wettbewerb steht die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich aus Cottbus vor ihrem zweiten Gesamtsieg nach 2023. Die Cottbuserin führt mit 55 Punkten vor Emma Hinze (50) und Pauline Grabosch (32). Zusammen hatte das Trio bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze im Teamsprint gewonnen.