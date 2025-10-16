Noch immer fühlt sich Jürgen Klopp Borussia Dortmund eng verbunden. Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel beim FC Bayern kann er aber wohl nicht sehen.

Berlin - Ex-Trainer Jürgen Klopp kann Spiele seines ehemaligen Vereins Borussia Dortmund noch immer nicht unvoreingenommen und neutral anschauen. „Ich möchte, dass Dortmund gewinnt“, sagte der 58-Jährige vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen des BVB mit dem deutschen Fußballmeister FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München bei RTL/n-tv. „Ich möchte, dass Dortmund immer gewinnt. Außer wenn sie gegen Leipzig spielen, ansonsten sollen sie gerne immer gewinnen.“

Klopp arbeitet mittlerweile als weltweiter Fußballchef von Red Bull und schaut deswegen vor allem auch auf Erfolge von RB Leipzig. Die Dortmunder betreute er zwischen 2008 und 2015 als Coach und gewann unter anderem 2012 mit ihnen das Double.

Die Begegnung des siebten Spieltags zwischen Tabellenführer München und Verfolger Dortmund wird Klopp am Samstagabend wohl verpassen. „Ich habe das Spiel ein paar Mal gesehen und es ist ein großartiges Spiel. Es ist das Spiel in Deutschland, hundertprozentig“, betonte der Ex-Trainer des FC Liverpool: „Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich es gucken, das ist ja klar. Aber ich hab' wahrscheinlich keine Zeit.“