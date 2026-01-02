40 Tote, 119 Verletzte - der Skiort Crans-Montana steht unter Schock. Einer der Verletzten soll jetzt in einer Spezialklinik in Halle (Saale) versorgt werden.

Das Klinikum Bergmannstrost in Halle (Saale) hat eines der modernsten Brandverletztenzentren in Deutschland. (Archivbild)

Halle/Crans-Montana - Mindestens eines der zahlreichen Brandopfer aus dem Schweizer Skiort Crans-Montana wird im Brandverletztenzentrum in Halle (Saale) behandelt. Der Patient werde im Laufe des Tages im Spezialzentrum des Klinikums Bergmannstrost erwartet, bestätigte eine Sprecherin der Klinik. Details zum Gesundheitszustand nannte das Krankenhaus nicht.

Das Brandverletztenzentrum am Bergmannstrost ist nach eigenen Angaben eines der modernsten in Deutschland bei der Versorgung schwerer Verbrennungen. Dort werden pro Jahr rund 100 zumeist lebensgefährlich verletzte Brandopfer behandelt.

In der Silvesternacht waren bei dem Brand in einer Bar mit Hunderten zumeist jungen Feierenden laut Angaben der Behörden 40 Menschen ums Leben gekommen, 119 weitere wurden verletzt. Rund 80 von ihnen sollen sich Berichten zufolge im kritischen Zustand befinden. Die meisten Schwerletzten sind zwischen 16 und 26 Jahren.