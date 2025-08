Verden - Nach rund vier Wochen Pause ist der Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette vor dem Landgericht Verden fortgesetzt worden. Die Angeklagte steht unter Verdacht, gemeinsam mit ihren untergetauchten Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen zu haben. Dabei sollen die ehemaligen linksextremistischen RAF-Terroristen insgesamt mehr als 2,7 Millionen Euro für ihr Leben im Untergrund erbeutet haben.

Am Vormittag stellte die Verteidigung diverse Anträge. Die Verlesung dauerte rund zwei Stunden. Die Anwälte von Klette forderten unter anderem die Analyse eines Gutachters, der zu Falschaussagen forscht. Der Experte könne zeigen, dass zahlreiche Zeugenaussagen im Prozess gegen Klette nicht belastbar seien, hieß es. Die Zeugen seien beeinflusst worden - von Gesprächen mit anderen Zeugen, von sozialen Medien sowie von Berichten in Zeitungen, Fernsehen und im Internet. Aus Sicht der Verteidigung sind viele Aussagen zu den Tätern des Raubüberfalls am 25. Juni 2016 in Cremlingen bei Braunschweig daher nicht verlässlich.

Kurzfristige Änderung des Zeitplans

Im Fokus des Verhandlungstages sollten weitere Zeugen dieses Raubüberfalls stehen. Die geplante Befragung eines Mannes am Vormittag fiel aus, da dieser unentschuldigt fehlte. Ihm droht nun ein Ordnungsgeld und möglicherweise auch Ordnungshaft. Die Staatsanwältin forderte, dass der Zeuge an einem der nächsten Verhandlungstermine von der Polizei zum Gerichtssaal in der eigens für den Prozess umgebauten Reithalle am Stadtrand von Verden gebracht wird. Bei dem Überfall in Cremlingen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft knapp 1,4 Millionen Euro erbeutet.

Im Verlauf des Tages sollte nach dem Plan des Gerichts erstmals über einen Überfall vom 30. Juli 1999 in Duisburg gesprochen werden. Damals rammten maskierte Täter mit ihrem Wagen einen Geldtransporter und bedrohten die beiden Wachleute mit einer Panzerfaust, einer Maschinenpistole und einem Sturmgewehr. Laut Anklage entstand ein Schaden von rund 519.000 Euro.