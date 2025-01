In einem Transporter läuft heiße Flüssigkeit über die Beine der Fahrerin. Vor Schreck und Schmerz verliert die Frau die Kontrolle über ihr Gefährt.

Die Fahrerin und ihre achtjährige Beifahrerin kamen in eine Klinik. (Symbolbild)

Jerichow - Wegen eines technischen Defekts ist ein Kleintransporter bei Jerichow (Landkreis Jerichower Land) von der Straße abkommen und in einem Bach gelandet. Die 36 Jahre alte Fahrerin und ihre 8 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Sonntagmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief infolge des Defekts heiße Flüssigkeit in den Fahrgastraum und auf die Beine der Fahrerin. Durch den Schreck und die Schmerzen an den Beinen war es der Frau nicht möglich zu Bremsen - der Transporter kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin und das Mädchen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien.