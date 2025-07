Überall in Sachsen herrscht große Trockenheit. In Nordsachsen musste die Feuerwehr zwei Waldbrände löschen. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung.

Torgau - Auch in Nordsachsen musste die Feuerwehr am Wochenende Waldbrände bekämpfen. Wie die Polizei mitteilte, brannte am Samstag in Torgau ein vier Hektar großes Waldstück. Unbekannte hätten das Feuer auf noch ungeklärte Art gelegt. Rund 70 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden löschten die Flammen.

In der Nacht zum Sonntag breitete sich dann in Dahlen ein Brand aus, nachdem Unbekannte im Wald ein Feuer entzündet hatten. Er umfasst laut Polizei rund 20 Hektar. In beiden Fällen werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

In der Gohrischheide an der Landesgrenze zu Brandenburg wütet seit sechs Tagen ein ausgedehnter Waldbrand.