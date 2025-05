Berlin - Wer gut erhaltene Hosen, T-Shirts oder Pullover abzugeben hat, kann die Klamotten am kommenden Montag und Dienstag an wohnungslose Menschen spenden. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Johanniter und die Stadtmission machen eine Sommersammelaktion am U-Bahnhof Innsbrucker Platz. Die Kleiderkammern seien fast leer, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

„Die Dankbarkeit ist groß, wenn unsere Gäste saubere, gut erhaltene Kleidung bekommen – denn das Leben auf der Straße ist hart“, erklärte Knut Güntzel, Leiter einer Johanniter-Notübernachtung in Kreuzberg. „Kleidung wird schnell schmutzig und abgetragen und die Möglichkeiten zum Waschen oder zur Kleiderpflege sind für obdachlose Menschen sehr begrenzt.“

Gebraucht würden derzeit nur Männerklamotten. Auch Hygieneartikel, dünne Jacken, neue Unterwäsche und Socken würden gerne entgegengenommen. Gespendet werden kann am Montag zwischen 7 und 9.30 Uhr sowie am Dienstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr. Im Laufe der Woche sind an verschiedenen U-Bahnhöfen weitere Spendentermine geplant.