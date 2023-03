Klassiker in Kolbermoor: Eastside wahrt Halbfinaleinzug

Shan Xiaona in Aktion.

Kolbermoor - Die Frauen vom deutschen Meister TTC Berlin Eastside haben ihre Chance im Kampf um den direkten Einzug in das Halbfinale der Tischtennis-Bundesliga gewahrt. Am Sonntag siegte das Team von Trainerin Irina Palina im deutschen Klassiker beim SV DJK Kolbermoor mit 6:3 und revanchierte sich für die 4:6-Heimniederlage in der Hinrunde. Die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde sind direkt für das Halbfinale qualifiziert. Eastside und Kolbermoor liegen mit jeweils sieben Minuspunkten als Dritte und Zweite hinter Weinheim, das sechs negative Zähler auf dem Konto hat. Eastside muss noch zwei Spiele austragen, Kolbermoor noch eins.

Im Gegensatz zum Hinspiel standen in Bayern die Berliner Spitzenspielerinnen Xiaona Shan und Nina Mittelham zur Verfügung, die auch ihr gemeinsames Doppel zum Auftakt gewannen. Shan siegte danach auch in ihren beiden Einzeln, Mittelham ging zwei Mal als Verliererin vom Tisch. Den entscheidenden sechsten Punkt holte Berlins an Nummer drei gesetzte Yaping Ding, die ihr Doppel verlor, ihre beiden Einzel aber gewinnen konnte.