Werder Bremen sucht einen neuen Trainer. Ein prominenter Name bringt sich selbst ins Gespräch - und beruft sich dabei sogar auf den Bundeskanzler.

Bremen - Nach der Trennung von Trainer Horst Steffen hat sich bei Werder Bremen ein alter Bekannter ins Gespräch gebracht: der langjährige Bundesliga-Coach Felix Magath, der mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg zwar schon die deutsche Meisterschaft gewann, bei Werder aber schon einmal mitten im Abstiegskampf der Saison 1998/99 gehen musste.

Obwohl er damals in Bremen als unbeliebt galt, sagte der 72-jährige Magath nun dennoch bei RTL: „Da muss ein erfahrener Mann her, der die Situation kennt.“ Er selbst fühle sich „immer noch einigermaßen fit. Nicht mehr so, wie vor 40 Jahren, aber trotzdem glaube ich, dass ich noch klar im Kopf bin. Von daher bin ich nicht abgeneigt.“

Magath zitiert Merz

Magath beruft sich bei seinem Comeback-Versuch auch auf Friedrich Merz: „Unser Kanzler sagt, dass wir mehr arbeiten sollen. Da stelle ich mich gern zur Verfügung und sage: "Ich möchte mehr arbeiten"“, meinte die Vereinslegende des Werder-Rivalen Hamburger SV. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich der Meinung bin, dass ich jedem Verein in der Bundesliga helfen kann.“

Zuletzt sprang Magath von März bis Mai 2022 noch einmal bei Hertha BSC als Trainer ein. Seit August 2025 ist er Sportvorstand seines Heimatvereins Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern.