Wrestedt - Dauerläuten mitten in der Nacht: Ein Blitzeinschlag hat im kleinen Ort Wieren in der Lüneburger Heide in der Nacht zum Montag dafür gesorgt, dass die Kirchenglocken dort mitten in der Nacht zu schlagen begannen - und über eine Stunde lang nicht mehr aufhörten.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Blitzeinschlag in die alte Kirche in der Gemeinde Wrestedt im Landkreis Uelzen vermutlich für einen Defekt der Glocken gesorgt. Sie hätten um 1.00 Uhr nachts ohne Unterbrechung zu läuten begonnen. Erst als die Kirchenvorsteherin aus dem Bett geklingelt worden sei, konnte dafür gesorgt werden, dass das Dauergebimmel ein Ende hatte.