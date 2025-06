Nach erheblichen Problemen bei der Bahn wegen eines Unwetters läuft der Verkehr wieder - aber noch mit Einschränkungen. Gibt es schon eine Prognose für die Fahrt zur Arbeit oder Schule am Morgen?

Bahnverkehr soll am Morgen wieder planmäßig laufen

In Berlin stand der S-Bahn-Verkehr über Stunden still.

Berlin - Nach Ausfällen und Verspätungen wegen eines Unwetters im Nordosten Deutschlands soll der Zugverkehr am Dienstagmorgen wieder nach Plan laufen. Das teilte die Deutsche Bahn mit und erklärte dazu am Abend: „Für den Betriebsstart morgen früh wird ein normaler Hochlauf erwartet.“

Am Abend habe sich der Bahnverkehr im Großraum Berlin wieder stabilisiert. Die wichtige Strecke zwischen Berlin und Hamburg war zeitweilig gesperrt. Die Züge fuhren am Abend wieder. Allerdings kam es laut Bahn im Fern- und Regionalverkehr noch zu Verspätungen und vereinzelt zu Ausfällen.

Von den Auswirkungen des Unwetters besonders betroffen war der S-Bahn-Verkehr in Berlin. Über Stunden stand der Betrieb wegen umgestürzter Bäume komplett still. Am Abend fuhren einige Linien zwar wieder, auf mehreren Strecken gab es aber weiterhin keinen Bahnverkehr. „Für morgen früh wird noch mit Einschränkungen gerechnet, die aber im Laufe des Dienstags behoben sein sollten“, teilte die Bahn weiter mit.