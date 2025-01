Bremen - Eine Mutter wollte mit ihren zwei Kindern ohne das Einverständnis des Vaters von Portugal nach Bremen einreisen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die fünf und acht Jahre alten Kinder von den portugiesischen Behörden zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben wurden und an einer Weiterreise gehindert werden sollten, wie die Bundespolizei am Nachmittag mitteilte. Der Vater der Kinder hatte die Polizei kontaktiert, nachdem die Frau plötzlich mit ihnen nach Deutschland aufgebrochen war. Die Kinder wurden am Samstagabend an einen Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Gegen die 43 Jahre alte Frau wird nun ermittelt.