Halle - In Halle ist in einem Treppenhaus ein Kinderwagen in Brand gesetzt und in den Fahrstuhl geschoben worden. Nach ersten Schätzungen sei von einem Gesamtschaden in Höhe von 70.000 Euro auszugehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitagabend niemand.

An der Fahrstuhlkabine im Treppenhaus des zehngeschossigen Mehrfamilienhauses entstand den Angaben zufolge ein Vollbrand. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung des Feuers verhindern können. Der Fahrstuhl weise erhebliche Beschädigungen auf und musste außer Betrieb genommen werden. Nach Lüftung des Hauses ist dieses weiter bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.