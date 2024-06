Klassenfahrten und Ferienlager gehören für viele Schüler fest zum Jahresprogramm. In Sachsen gibt es einige beliebte Reiseziele.

Schneeberg - Die fünf sächsischen Kinder- und Jugenderholungszentren haben voriges Jahr einen Übernachtungsrekord verzeichnet. Mehr als 244.000 Übernachtungen im Jahr 2023 seien ein Plus von 12.000 im Vergleich zu 2022, teilte der Landesverband KiEZ Sachsen am Dienstag mit. Die Zentren in Weißwasser, Schneeberg, Sebnitz, Seifhennersdorf und Grünheide seien ein beliebtes Ziel für Klassenfahrten und Ferienlager. Die Nachfrage danach sei konstant hoch.