In Pirna melden Zeugen der Polizei ein Kind mit einer Waffe auf einem Schulhof. Vor Ort treffen die Beamten auf einen Zwölfjährigen.

Pirna - Ein Kind mit einer Waffe auf einem Schulhof hat in Pirna einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge zielte am Vormittag auf die Scheiben des Schulgebäudes, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen sowie besonders geschulten Einsatzkräften für lebensbedrohliche Einsatzlagen an.

Auf dem Schulhof wurde ein Zwölfjähriger angetroffen. In einer Tasche hatte er eine Softair-Pistole ohne Munition. Diese wurde sichergestellt. Der Junge wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Gefahr für andere habe nicht bestanden, hieß es.

Softair-Waffen verschießen mit Druckluft kleine Kugeln, die oft aus Kunststoff bestehen und nicht lebensbedrohlich sind - sie sehen scharfen Waffen zum Verwechseln ähnlich.