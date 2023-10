Ueffeln - Ein Kleinkind ist in Ueffeln (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 16 Monate alte Junge wurde am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 70 Jahre alter Autofahrer hatte das Kind mit seinem Wagen erfasst. Die Familie des Jungen befand sich an der Unfallstelle. Die Polizei forderte einen Notfallseelsorger an. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Das Auto des Mannes wurde von der Polizei sichergestellt.