In Bremen-Huchting fällt ein neunjähriges Mädchen aus dem Fenster und verletzt sich tödlich. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen laufen weiter.

Ein Mädchen stürzte am Samstag in Bremen aus einem Fenster und erlag seinen Verletzungen. (Archivfoto)

Bremen - Nach dem Tod eines neunjährigen Mädchens in Bremen durch den Sturz aus einem Fenster laufen die Ermittlungen weiter. Derzeit deute nichts auf eine Selbsttötung oder ein Fremdverschulden bei dem Vorfall am Samstag im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher.

Das Kind soll morgens aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Mädchen zu reanimieren. Ein Seelsorger habe die Familienmitglieder vor Ort betreut.

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab und errichtete eine Sichtschutzwand. Um die genaue Ursache zu ermitteln, war auch die Kriminalpolizei vor Ort.