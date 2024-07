Eine Frau soll einer 46-Jährigen bei einem Streit heftig in den Finger gebissen haben - der muss teilweise amputiert werden. Der Grund der Attacke hat mit einem Ball zu tun.

Bei einem Streit zwischen zwei Frauen wird eine 46-Jährige am Finger verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Weil ein Kind mit einem Ball spielte, soll eine Frau dessen Mutter bei einem Streit in Berlin-Reinickendorf verletzt haben. Die 47-jährige mutmaßliche Angreiferin soll ihr am Dienstagabend mehrere Haarbüschel vom Kopf gerissen und in den kleinen Finger der linken Hand gebissen haben, wie die Polizei mitteilte. Dieser wurde den Angaben zufolge dadurch fast gänzlich abgetrennt.

Rettungskräfte brachten die verletzte 46-Jährige in ein Krankenhaus. Dort wurde den Angaben zufolge ein Teil des kleinen Fingers amputiert. Zwei Polizistinnen außer Dienst, die zufällig vor Ort waren, hielten die 47-Jährige bis zum Eintreffen weiterer Polizisten fest.

Dass das Kind der 46-Jährigen mit einem Ball spielte, habe die andere Frau so aufgeregt, dass es zunächst zu einem Streit gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Darauf sei der körperliche Angriff erfolgt.

Die mutmaßliche Angreiferin kam in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Warum der Streit ausbrach, war zunächst unklar.