Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Mariendorf eine 13-Jährige im Bus sexuell belästigt haben - jetzt suchen die Behörden mit Fotos nach dem Täter. Das teilte die Polizei Berlin am Mittwoch mit.

Der Mann soll am 13. April mittags einem Mädchen im Bus der Linie X76 in Höhe des U-Bahnhofs Alt-Mariendorf „mehrfach mit der Hand über den bedeckten Oberschenkel gerieben, sie umarmt und am Oberkörper berührt haben“. Die Polizei erhofft sich mit den Fotos Hinweise auf die Identität des Täters oder andere Hinweise.