Dresden - Ein Kind ist an einer Haltestelle in Dresden vor eine einfahrende Tram gelaufen und von dieser gestreift worden. Der Vierjährige und zwei Fahrgäste, eine 65 Jahre alte Frau und ein 3 Jahre alter Junge, wurden bei dem Unfall am frühen Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt demnach nach der Unfallursache.

Ersten Erkenntnissen zufolge riss sich der Vierjährige im Stadtteil Gorbitz von der Hand seiner 29 Jahre alten Mutter und lief auf die Gleise. Die Mutter zog ihren Sohn von den Gleisen, der Junge wurde dennoch erfasst. Beide stürzten auf den Gehweg, wobei der Junge leicht verletzt wurde. Durch das starke Abbremsen stürzten mehrere Fahrgäste, darunter die 65-Jährige und das Kind.